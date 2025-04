Marokko: Unterstützung für »Atlantikinitiative«

Rabat. Die Außenminister Burkina Fasos, Malis und Nigers haben am Montag bei einem Besuch in Rabat ihre Unterstützung für die sogenannte Atlantikinitiative König Mohammeds VI. bekräftigt. Sie soll den drei Ländern der neugegründeten Sahelallianz unter anderem Zugang zum Hafen der Stadt Dakhla verschaffen, um ihre Außenhandelsmöglichkeiten zu verbessern. Allerdings befindet sich Dakhla nicht in Marokko, sondern in der von Marokko besetzten Westsahara. Die Initiative stellt daher einen Bruch internationalen Rechts dar. (jW)