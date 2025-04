Ukraine: Waffenruhe wird nicht verlängert

Moskau. Russland hat eine von der Ukraine vorgeschlagene Waffenruhe von 30 Tagen am Dienstag abgelehnt. Laut Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow müssten für einen solchen Schritt »noch einige Fragen geklärt werden«. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuvor für die Zeit des Gedenkens an die Befreiung vom Faschismus vor 80 Jahren in der kommenden Woche eine dreitägige Feuerpause ausgerufen. Ebenfalls am Dienstag hat sich Putins ukrainischer Amtskollege Wolodimir Selenskij beim Geheimdienst für die »Liquidierung« hoher russischer Militärs bedankt. Moskau hatte Kiew zuletzt für einen Anschlag auf einen General am vergangenen Freitag verantwortlich gemacht. (dpa/Reuters/jW)