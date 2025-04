Fortschritte bei Verhandlungen zu Gaza

Kairo. Bei den Verhandlungen in Kairo über eine Feuerpause im Gazakrieg ist Insidern zufolge ein »bedeutender Durchbruch« erzielt worden. Demnach bestehe Konsens über eine langfristige Waffenruhe, erklärten zwei ägyptische Eingeweihte am Montag gegenüber Reuters. Jedoch gebe es weiter Streit um die Modalitäten. So hat die Hamas wiederholt eine Entwaffnung vor einer endgültigen Friedenslösung abgelehnt. Israel hatte eine im Januar vereinbarte Waffenruhe Mitte März gebrochen. Seitdem ist der Küstenstreifen täglichen Bombardements ausgesetzt. Bereits seit dem 2. März blockiert die Armee jegliche Hilfslieferungen. (Reuters/jW)