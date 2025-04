ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS 80 Jahre Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau: Ein Holocaustüberlebender zündet eine Kerze an (27.1.2025)

Anlässlich des Endes des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung von Vernichtungs- und Konzentrationslagern wie Auschwitz und Buchenwald vor 80 Jahren hat die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) am Dienstag ihre »Gedenkanstoß Memo-Studie« veröffentlicht, die – so die Darstellung der EVZ – eine »Diagnose zum Stand des kritischen Geschichtsbewusstseins in Deutschland« darstellen soll. Im Auftrag der Stiftung hatte das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld im Oktober 2024 insgesamt 3.911 Menschen befragt. Die Autoren der Studie, die »die deutsche Wohnbevölkerung möglichst genau repräsentieren« will, haben dafür Personen mit »dauerhaftem Wohnsitz« in der BRD – mit und ohne deutscher Staatsbürgerschaft – einen Onlinefragebogen vorgelegt, wie die Stiftung erklärte.

Doch wie steht es um die hiesige Erinnerungskultur zur Nazivergangenheit? Zwar gaben 42,8 Prozent der Befragten an, es sei ihnen wichtig, an die Verbrechen des deutschen Faschismus zu erinnern. Allerdings stimmten auch 20,7 Prozent der Teilnehmer der Aussage zu, es sei in Ordnung, wenn künftige Generationen sich nicht mehr mit der Nazizeit auseinandersetzen würden. 38,1 Prozent fanden sogar einen »Schlussstrich« – so die Formulierung der Umfrage – für richtig. Zwar lehnten 37,2 Prozent der Befragten diesen wiederum ab, allerdings stimmten auch 44,8 Prozent der Aussage »Ich ärgere mich darüber, dass den Deutschen auch heute noch die Verbrechen an den Juden vorgehalten werden« zu.

Allerdings wollen sechs von zehn Befragten – also 58,2 Prozent – die AfD nicht wählen. Tatsächlich sagten sogar rund 50 Prozent, die AfD sei ähnlich bedrohlich für die deutsche Gesellschaft wie früher die NSDAP. 57,7 Prozent hielten es für richtig, die AfD als »rechtsextrem« zu bezeichnen. So erklärte Martina Staats – Leiterin der Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel – in der Studie: »Die gegenwärtige gesellschaftliche Situation« sei auf keinen Fall mit der von 1933 vergleichbar. Denn im »Gegensatz zur Gesellschaft Anfang der 1930er Jahre« sei die BRD nicht »von existentiellen Weltwirtschaftskrisen und einer Weltkriegserfahrung betroffen«, so die Gedenkstättenleiterin. Demgegenüber steht, dass 44,1 Prozent der Studienteilnehmer der Aussage »Wir brauchen starke Führungspersonen, damit wir in der Gesellschaft sicher leben können« zustimmten.

Aus Sicht von Joseph Wilson, Fachreferent der Stiftung, zeige die Studie, dass »antisemitische Einstellungen« in der Gesellschaft »präsent« seien. »Teils/teils«-Zustimmungswerte verdeutlichen zudem, so Wilson, dass »einzelne Versatzstücke antisemitischer Narrative auch dort präsent sind, wo Menschen antisemitischen Aussagen nicht zustimmen«. So stimmten 25,9 Prozent der Befragten der Aussage zu: »Die Juden nutzen die Erinnerung an den Holocaust heute für ihren eigenen Vorteil aus.« Die Behauptung »Juden haben in Deutschland zu viel Einfluss« trugen 12,3 Prozent der Befragten mit. Das waren deutlich mehr als in vergleichbaren »Memo«-Studien 2022 (3,2 Prozent) und 2020 (2,4 Prozent). In der jetzigen Studie sagten zudem 44,4 Prozent der Befragten, sie sähen es als persönliche Verantwortung, solidarisch mit Juden in Deutschland zu sein, 23,3 Prozent lehnten dies ab, 32,1 Prozent antworteten mit teils/teils. 39,8 Prozent der Befragten widersprachen der Aussage »Deutschland hat eine besondere Verpflichtung gegenüber Israel«. Zustimmung fand sie bei 28,5 Prozent der Befragten.