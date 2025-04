Repressionen gegen Linke in Türkei

Istanbul. Die türkische Polizei hat bei Hausdurchsuchungen am Dienstag in Istanbul rund 100 Anhänger sozialistischer Organisationen festgenommen. Sie werden laut dem Portal Sendika. org beschuldigt, trotz Verbots zu 1.-Mai-Kundgebungen auf dem Taksim-Platz aufgerufen zu haben. Dieser hat für die Linke eine besondere Bedeutung, nachdem dort am 1. Mai 1977 Dutzende Demonstranten getötet worden waren. Linke Gewerkschaften mobilisieren wie schon die letzten Jahre zu einer Mai-Demonstration nach Kadıköy auf der asiatischen Stadtseite. Zu Festnahmen von Sozialisten kam es auch in Ankara, Konya und Eskişehir. (jW)