Nachschlag: Restle guckt genau

© WDR/Claus Langer Hinterfragt den vermeintlich statistisch untermauerten Gewaltanstieg in Deutschland: »Monitor«-Redaktionsleiter Georg Restle

Eine halbe Stunde, die mit vermeintlichen Wahrheiten aufräumt: Der Dortmunder Hauptbahnhof ein Hort der Gewaltkriminalität – nachgefragt, von Reisenden bestätigt. Man fühle sich unwohl, es sei so dunkel … Der Kioskbetreiber am besonders gefährlichen Nordausgang kann jedoch nicht bestätigen, was die sogenannte Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) laut Innenministerium aussagt: dramatischer Anstieg der Gewalt. Allerdings hat es die Statistik wie so oft in sich. Nur ein Punkt aus Georg Restles Nachforschungen für die »Monitor«-Dokumentation: Enthalten sind darin auch all jene Fälle, bei denen die Ermittlungen eingestellt wurden. Bei einem Drittel also keine Straftat – oder: »Der Verdacht hat sich in Luft aufgelöst.« Politik machen lässt sich damit trotzdem wunderbar: mehr Polizei, mehr Abschottung, weniger Asylrecht. Denn Menschen mit Migrationsgeschichte werden häufiger kontrolliert, verdächtigt und angezeigt. Mehr Gewalt im öffentlichen Raum gibt es aber: gegen Obdachlose und Drogennutzer. (si)