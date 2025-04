Südkoreas Demokraten nominieren Kandidaten

Seoul. Die wichtigste Oppositionspartei Südkoreas hat ihren früheren Parteichef Lee Jae Myung als Präsidentschaftskandidaten nominiert. Das Volk habe ihn damit betraut, »der Ära des Aufruhrs und Rückschritts ein Ende zu setzen«, sagte Lee am Sonntag auf einem Parteitag der Demokratischen Partei in der Stadt Goyang. Die Neuwahl ist angesichts der Absetzung und Festnahme des ehemaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol auf den 3. Juni vorgezogen worden. Der 60jährige Lee genießt in der Bevölkerung hohe Zustimmungswerte und gilt laut aktuellen Umfragen als Favorit. Bei den letzten Wahlen war er nur knapp seinem Rivalen Yoon unterlegen. (AFP/jW)