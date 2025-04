Liesa Johannssen/REUTERS

Überlebende, Angehörige und Gäste haben am Sonntag in den ehemaligen KZ Bergen-Belsen und Flossenbürg an den 80. Jahrestag der Befreiung der beiden Lager erinnert. Im KZ Bergen-Belsen bei Celle, aus einem Kriegsgefangenenlager entstanden, starben über 50.000 Menschen, bis das Lager am 15. April 1945 von britischen Truppen befreit wurde. Das KZ Flossenbürg in der Oberpfalz war von Beginn an als Zwangsarbeiterlager geplant. Gefangene mussten in Steinbrüchen und für die Messerschmitt GmbH arbeiten. Es wurde am 23. April 1945 von US-Soldaten befreit. (jW)