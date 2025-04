Angelika Warmuth/REUTERS »Taurus«-Marschflugkörper

Der Bandera-Verehrer und im sonstigen Wahn Befehlshaber für Deutschland, der ukrainische Diplomat Andrij Melnyk, bestellte neulich beim zukünftigen Kanzler per Welt am Sonntag die aktuelle deutsche Wunderwaffe »Taurus« – und zwar mit Schmackes. Friedrich Merz, schrieb er in einem offenen Brief, solle am 6. Mai, also dem Tag seiner Wahl zum Bundeskanzler, im Bundestag die sofortige Lieferung von 150 Exemplaren des Marschflugkörpers verkünden und diese zügig durchsetzen. Melnyk ordnete an: »Man sollte diese Infernowaffen einfach liefern, ohne Wenn und Aber, um den schleichenden Vormarsch der Russen zu stoppen und die heutige Kriegsdynamik im Kern zu verändern.«

Melnyks Wunsch ist wie stets seiner deutschen Herde Befehl. Am Mittwoch abend saßen also bei ZDF-»Lanz« Lichtgestalten und besprachen, welche Trümmer sie als Sprengmeister mit Hilfe des »Taurus« in Russland hinterlassen können. So pries der Merz-Intimus Thorsten Frei (CDU) den »Taurus« fürs Zertrümmern der Krim-Brücke. Das Geschoss sei »etwas besser« als die entsprechenden Raketen der Engländer, Franzosen oder Amerikaner, denn man könne es »sehr konkret in einzelne Stockwerke …« – »In einen Pfeiler dieser Brücke«, unterbrach Lanz ihn. Frei darauf: »Dafür brauchen Sie aber auch mehr als einen Taurus.« Die unvermeidliche »Expertin« Claudia Major steuerte bei: »Taurus kann gehärtete Ziele treffen«, die britischen und französischen Raketen aber nicht, außerdem seien deren Vorräte erschöpft.

Den Vorsprung der Konkurrenz konnte Roderich Kiesewetter (CDU) nicht auf sich sitzen lassen. Er verlangte am Donnerstag im ARD-»Morgenmagazin«, mit der Ausbildung von Ukrainern am »Taurus« zu beginnen, damit der gegebenenfalls auch geliefert werden könne. Denn Fans deutscher Wunderwaffen wissen: Das Inferno findet nur bei anderen statt.