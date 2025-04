»Die nationalen Leitmedien und ihr Beitrag auf dem Weg in die Kriegstüchtigkeit«. Lesung mit Autorin Renate Dillmann. Sie untersucht, wie Medien die öffentliche Wahrnehmung von Konflikten und Kriegen beeinflussen und wie nationale Feindbilder zur Herstellung von Kriegstüchtigkeit beitragen. Warum verbreiten Journalisten aus freien Stücken die vorherrschenden Narrative? Donnerstag, 24.4., 18 Uhr. Ort: Hörsaal VIII im Hauptgebäude der Uni, Albertus-Magnus-Platz, Köln. Veranstalter: Renate Dillmann

»Blut muss fließen – Undercover unter Nazis«. Antifaschistischer Film mit anschließendem Gespräch mit Regisseur Peter Ohlendorf. Nach neun Jahren hat Thomas Kuban 50 Undercover-Drehs hinter sich. Hochbrisant ist das Material, das er unter extremem persönlichen Risiko mit versteckter Kamera zusammengetragen hat. Donnerstag, 24.4., 19 Uhr. Ort: Elferclub, Kleine Rittergasse 14–20, Frankfurt am Main. Veranstalter: VVN-BdA Frankfurt u. a.

»Von Brecht bis Broadway.« Ein Kurt-Weill-Programm von Gina und Frauke Pietsch. Weill hatte etwas zu sagen, und er sagte es auf die einfachste und geradlinigste Weise, in der allgemein verständlichsten Sprache eines jeden Landes: mit Musik. Darum versteht man ihn in Deutschland, in Frankreich, in den Vereinigten Staaten und in vielen anderen Ländern. Donnerstag, 24.4., 15 Uhr. Ort und Veranstalter: Helle Panke, Kopenhagener Straße 9, Berlin