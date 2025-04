VW präsentiert neue Modelle für China

Shanghai. Auf der internationalen Fahrzeugmesse »Auto Shanghai 2025« wird Volkswagen (VW) erstmals Autos präsentieren, die ausschließlich in China entwickelt und gebaut werden. In kürzester Zeit sei eine eigene Plattform für den chinesischen Markt entwickelt worden, berichtete das Handelsblatt am Dienstag. In China seien Entwicklungszyklen kürzer, so dass 2027 erste Modelle vom Band rollen könnten, hieß es weiter. Dennoch habe VW auch in China mit der heimischen Konkurrenz und niedrigen Absätzen zu kämpfen. (jW)