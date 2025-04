Roche kündigt Investition in den USA an

Zürich. Angesichts der Unsicherheit über künftige US-Importzölle hat der Schweizer Pharmariese Roche eine Investition von 50 Milliarden US-Dollar (43,5 Milliarden Euro) in den USA angekündigt. Damit sollen dort Produktionskapazitäten ausgeweitet werden, teilte der Konzern am Dienstag mit. Die USA sind der wichtigste Markt für Roche, der Weltmarktführer bei Krebsmedikamenten ist. Wenige Tage zuvor hatte Konkurrent Novartis Investitionen in den USA von 23 Milliarden US-Dollar angekündigt. (AFP/jW)