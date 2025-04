Serbien: Studenten blockieren Sender

Belgrad. In Serbien sind erneut zahlreiche Menschen gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Die von Studenten angeführten Proteste richteten sich am Montag abend insbesondere gegen die Sender RTS und RTV. In Belgrad und Novi Sad wurden Büros und Studios der Rundfunkanstalten blockiert. Die Studenten werfen ihnen vor, ihre Bewegung zu ignorieren. Die Proteste waren durch den Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Novi Sad im November, dabei waren 16 Menschen umgekommen, entfacht worden. Seitdem demonstrierten im ganzen Land Hunderttausende Menschen gegen Korruption. (AFP/jW)