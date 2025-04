USA: Palästina-Aktivist verhaftet

Colchester. Ein Palästinenser, der als Student an der Columbia-Universität in New York zusammen mit seinem Mitstudenten Mahmoud Khalil Proteste gegen den Krieg in Gaza anführte, ist am Montag (Ortszeit) in den Räumen einer Einwanderungsbehörde im Bundesstaat Vermont verhaftet worden, wie die Agentur AP berichtete. Laut Auskunft seiner Anwälte habe Mohsen Mahdawi zum Zeitpunkt seiner Festnahme eigentlich ein Gespräch über seine bevorstehende Einbürgerung führen wollen. Mahdawi ist in einem Flüchtlingslager im Westjordanland geboren und befindet sich seit 2014 mit einer »Greencard« in den USA. (jW)