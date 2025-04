BREUEL-BILD/imago »Boots – boots – boots – boots – rauf und runter. Im Krieg gibt’s keine Entlassung« – Rudyard Kipling

Jetzt will man also jahrelang für den Krieg gegen Russland aufrüsten, was ja nur funktioniert, wenn Herr Putin seine Rüstungsindustrie für diese Zeit stilllegt. Aber warum warten? Wieso nicht sofort anfangen? Mit ein paar Reformen könnten wir schon nächste Woche zuschlagen! Zu wenige Soldaten, sagt man, stimmt das denn? Nein! Die CDU hat 360.000 Mitglieder, die CSU 130.000. Die SPD bringt selbst noch mal 360.000 kampfeslustige Genossen mit. Dazu die Grünen, die 165.000 Streiter bereithalten, und sogar 68.000 FDPler machen bestimmt gern mit. Bei der Partei Die Linke wird es schwierig, sie hat zwar 100.000 Mitglieder, aber nur der Parteivorstand nebst einigen Silberlocken ist todesmutig genug. Addiert man all die Mitglieder, kommen wir auf über eine Million potentieller Helden. Natürlich müssen Frauen auch an die Front, auch die Alten und Kranken dürfen nicht diskriminiert werden.

Das Personal steht also. Gänzlich klar ist, dass jede Partei ihre eigenen Bataillone materiell selbst ausrüstet. Von wegen Kredite! Und ideologisch ist man bereits aufgerüstet, äh … ausgerüstet. Die Parteivorstände leiten konsequenterweise auch ihre jeweiligen Heeresabteilungen. Das Bundespräsidialamt wird zur Obersten Heeresleitung umfunktioniert, was bedeutet, alles bleibt, wie es ist. Mitglieder des Bundestages und der Landtage werden zudem zu Politoffizieren bestellt. Ja, ja – vom Russen lernen, heißt siegen lernen. In der Abteilung »Kriegsberichterstattung« und »Beobachten der Völker« muss gar nichts reformiert werden, die tun phantastischen Dienst. Die Front steht!

Für die Marine werden ausdrücklich nur Nichtschwimmer zugelassen, denn die verteidigen ihre Schiffe länger und ausdauernder. Die Deutsche Bahn schwächelt, aber wir nutzen dann einfach die Taliban. Nächster Punkt: Alle Menschen, die aus der Pflegeversicherung Leistungen beziehen, gehören automatisch dem Volkssturm an. Und das Infektionsschutzgesetz muss für die Dauer des Blitzkrieges, alles andere wäre naiv, ausgesetzt werden, weil wir uns keine Pandemie, also einen Lockdown an der Front leisten können. Zum Schluss noch die drei Hauptgründe für unseren Endlichsieg: 1. Der Russe ist halt der Russe. 2. Wir erledigen den Luftkrieg größtenteils im Homeoffice, den Drohnen sei Dank. Und 3. GOtt ist diesmal wirklich mit uns. Der HErr wird jede Verletzung heilen. Ist nur die Frage, ob unsere Helden deswegen zu ihm müssen oder ob er ausnahmsweise wieder runterkommt?