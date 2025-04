Der Menschheit

Gleich ob du schaust und liest,

Gleich ob du schreist und weinst,

Ob du die Augen schließt:

Die Menschheit bleibt ein Biest.

Ihr schnuppe, was du meinst.

*

Sie foltert und sie quält,

Sie tötet, wo sie kann,

Sie kreuzigt, bombt und pfählt.

So ist »sie« falsch gewählt:

Die Menschheit ist ein Mann.

*

Er vergewaltigt Frauen

Und schießt die Kinder tot.

Ihn grün und blau zu hauen

Und ihm die Macht zu klauen,

Tut not, tut not, tut not.