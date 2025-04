Nachschlag: Freaks

Entertainment Pictures/IMAGO »Hot« sind zwangsläufig alle, die sich in eine Flamme verwandeln können

Die Fantastic Four sind die Melancholiker unter den Superhelden. Eigentlich seriöse Wissenschaftler, werden sie durch die Einwirkung kosmischer Strahlung zu »freaks of nature«. Sie mögen das nicht besonders. Die Superheldeneigenschaften sind hier eindeutig sexuell. Zotige Sexfreaksachen. Der Typ, der sich in eine Flamme verwandeln kann, ist »hot«. Die Frage, ob der Elastic Man jedes seiner Körperteile unendlich ausfahren kann, stellt sich wie von selbst. Und dann das große steinharte Thing, das seine Funktion schon im Namen trägt. Für Jessica Alba, das Invisible Girl, gilt hingegen die Psychologie der Stripteasetänzerin: nackt sein und sich gerade deshalb unsichtbar fühlen. Ein Auge auf sie geworfen hat der böse Dr. Doom, der glaubt, eine Ehe wäre so etwas wie eine Beförderung innerhalb seines Milliardenunternehmens. Gewinnt man so das Herz einer Unsichtbaren? Nein, besser man schaut sie richtig verliebt an, sagt Jessica Alba zum Mann ihrer Wahl, dem superintelligenten, aber erotisch ungeschickten Elastic Man.(aha)