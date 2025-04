DBV: Kein Mindestlohn für Saisonkräfte

Berlin. Der Deutsche Bauernverband (DBV) will Saisonkräfte vom Gültigkeitsbereich des Mindestlohns ausnehmen. »Wir brauchen eine Sonderlösung für die Landwirtschaft«, sagte DBV-Präsident Joachim Rukwied am Mittwoch. Der Selbstversorgungsgrad mit Obst und Gemüse könne sonst nicht wie von Union und SPD angestrebt erhöht werden. Er lobte, dass die Agrardiesel-Rückvergütung vollständig wieder eingeführt werden soll. Gegen das geplante Naturflächenbedarfsgesetz kündigte er Widerstand an. Dieses würde den Rückgang agrarischer Nutzflächen beschleunigen und »die Ernährungssicherheit gefährden«, so Rukwied. (AFP/jW)