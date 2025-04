Mehr Kündigungen bei Lieferdiensten

Nürnberg. Wegen schlechter Bezahlung und Arbeitsbedingungen kündigen Beschäftigte von Onlinelieferdiensten häufiger und nach kürzerer Zeit als andere Berufsgruppen. Die Jobs würden selten länger als ein Jahr ausgeführt, so ein Ergebnis einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Kündigungen seien in der Branche demnach häufiger anzutreffen als bei Hilfsarbeitskräften allgemein. Bei Lieferdiensten scheine »hoher Leistungsdruck zu herrschen«, so Studienleiter Martin Friedrich. Leistungen würden in Echtzeit erfasst und ausgewertet. (AFP/jW)