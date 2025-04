»Entwicklungshilfe«: Rückgang um sieben Prozent

Paris. Die weltweite »Entwicklungshilfe« ist unter anderem wegen der geringeren Unterstützung für die Ukraine im vergangenen Jahr um 7,1 Prozent zurückgegangen. Dies geht aus einem am Mittwoch in Paris veröffentlichten Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hervor. Demnach wurden 2024 etwa 212,1 Milliarden Dollar für »Entwicklungsleistungen« ausgegeben, was einem Anteil von 0,33 Prozent des »kombinierten Bruttoinlandsproduktes« der beteiligten Länder entspricht. Für 2025 rechnet die OECD mit einem weiteren starken Rückgang, der zwischen neun und 17 Prozent liegen könnte. (AFP/jW)