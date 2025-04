WTO: Welthandel leidet unter US-Zöllen

Genf. Die Welthandelsorganisation (WTO) rechnet aufgrund der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump mit einem Rückgang des Welthandels im laufenden Jahr. Die Unsicherheit in der Handelspolitik könnte »schwerwiegende negative Auswirkungen« haben, erklärte die WTO am Mittwoch in Genf. Der Warenhandel werde nach derzeitiger Lage nicht zulegen, sondern voraussichtlich um 0,2 Prozent zurückgehen. Schlimmstenfalls sei mit einer Schrumpfung von bis zu 1,5 Prozent zu rechnen. Dies wäre der stärkste Rückgang seit 2020, als die Coronapandemie den Welthandel ausbremste. Eine moderate Erholung sei erst 2026 möglich. Ohne die Zollspirale wäre laut WTO ein Wachstum von bis zu drei Prozent drin gewesen. »Der Rückgang des Wachstums des globalen Warenhandels gibt Anlass zu großer Sorge«, sagte WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala. (AFP/Reuters/jW)