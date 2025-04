1525, 17. April: Der Heerführer des Schwäbischen Bundes, Georg Truchsess von Waldburg-Zeil, schließt mit einem Teil der aufständischen Bauern den »Vertrag von Weingarten«. Die Übereinkunft dient dem Feudalherren lediglich als Taktik, um während der Verhandlungen den zahlenmäßigen Vorteil des revolutionären Haufens auszugleichen.

1895, 17. April: Der Friedensvertrag von Shimonoseki beendet den japanisch-chinesischen Krieg. Zuvor war die chinesische Flotte Anfang Februar von der japanischen vernichtet worden. Die Landtruppen kapitulieren einen Monat später in der Mandschurei. China muss eine hohe Entschädigung an Japan zahlen, seine Häfen für japanische Schiffe öffnen, seine Herrschaft über Korea aufgeben, Taiwan wird der Siegermacht einverleibt. Das geschwächte China wird zur Beute imperialistischer Mächte, unter anderem errichtet das Deutsche Kaiserreich in der Bucht von Kiautschou eine Kolonie.

1920, 14. April: Der 4. Parteitag der illegalen KPD in Berlin beschließt in Auswertung der Erfahrungen mit dem Kapp-Putsch die Orientierung auf den Kampf um die Bildung von »Arbeiterregierungen« und die Beteiligung der KPD an den Reichstagswahlen.

1945, 15. April: Nach langen Verhandlungen gestattet Reichsführer SS Heinrich Himmler dem schwedischen Grafen Folke Bernadotte, alle Frauen aus dem KZ Ravensbrück nach Schweden zu bringen. Auf diese Weise gelingt es Bernadotte, fast 8.000 Frauen das Leben zu retten.

1945, 15. April: Britische Truppen der 11. Panzerdivision erreichen das Konzentrationslager Bergen-Belsen in der Lüneburger Heide und finden etwa 60.000 teilweise zum Skelett abgemagerte, todkranke Menschen und 13.000 Leichen vor. Rund 14.000 Überlebende sterben bis Ende Juni an den Folgen der Haftbedingungen.

1955, 18.–24. April: Im indonesischen Bandung treffen sich Abgesandte aus 23 asiatischen und sechs afrikanischen Staaten, die zusammen mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung stellen. Sie sind von den Regierungschefs Gamal Abdel Nasser aus Ägypten, Jawaharlal Nehru aus Indien und Josip Broz Tito aus Jugoslawien eingeladen worden. Die Versammlung wendet sich gegen imperialistische Einmischungen in souveräne Nationalstaaten und fordert alle Länder zur Abrüstung auf.