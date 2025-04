Taktik und Strategie der US-Zollpolitik

jW

Kurzfristig war der Rückzug Donald Trumps am vergangenen Mittwoch ausnahmsweise tatsächlich ein kluger Schachzug. Er verschob die (unterschiedlichen) Einfuhrzölle aus aller Herren Länder – von Albanien über Lesotho bis Vietnam – um 90 Tage, »senkte« sie bis dahin auf »nur« zehn Prozent und erhöhte dafür die aus China mit sofortiger Wirkung auf zuletzt 145 Prozent auf den Einfuhrwert. Er werde mit allen Ländern, deren Regierungen angekrochen kommen, um »meinen Arsch zu küssen«, dann neue Abkommen aushandeln, versprach er. Der durchschnittliche Zollsatz für chinesische Importe werde sich damit von 20,8 Prozent bei Trumps Regierungsübernahme auf 134,7 Prozent erhöhen, errechnete eine eifrige US-Institution, die den Überblick wohl noch hat. Schon im März haben sich die Zolleinnahmen der US-Regierung gegenüber dem Vorjahr um ein Drittel auf acht Milliarden US-Dollar erhöht, berechnete die zuständige Finanzbehörde. Das ist im Vergleich zum Gesamtbudget des US-Bundesstaates noch kümmerlich. Aber dem Ziel der Trump-Regierung, die progressive Einkommenssteuer durch Zolleinnahmen zu ersetzen, kommt sie schon näher. Zolleinnahmen sind in ihrer Wirkung ähnlich der hiesigen Mehrwertsteuer. Sie belasten die Konsumenten und damit die Armen mehr als die Reichen.

Da China der bei weitem größte Warenimporteur in die USA ist, könnten die satt erhöhten Zölle für China die auf zehn Prozent gesenkten Tarife für den Rest der Welt (abgesehen von den 25 Prozent auf Einfuhren aus Mexiko und Kanada) vielleicht etwas ausgleichen. Zugleich konzentriert man sich so auf den Hauptfeind. Schließlich muss auch Trump aufgefallen sein, dass die Schlachtaufstellung USA gegen den Rest der Welt für unwahrscheinliche Allianzen sorgen könnte. So haben China, Japan und Südkorea schon Beratungen über Handelsabkommen begonnen, und selbst in der BRD wird laut darüber nachgedacht, ob man China ein wenig näherkommen sollte.

So weit die Taktik. Strategisch ist Trumps Vorliebe für Zölle völlig verfehlt. In diesem Punkt muss man den liberalen und neoliberalen Anbetern des freien Welthandels recht geben. Importzölle sind für sich entwickelnde Industriestaaten eine Notwendigkeit, um das heimische Kapital vor produktiveren ausländischen Konkurrenten zu schützen. So schoben sich im 19. Jahrhundert Deutschland und andere europäische Länder an der kapitalistischen Führungsmacht Britannien vorbei an die Spitze. Die glorreiche Zeit, als die USA sich unter dem Schutz von hohen Importzöllen zur größten Industrienation entwickelt hatten, dauerte bis zum Ersten Weltkrieg. Danach wirkten die Zölle auch für das dann führende kapitalistische Land in der Weltwirtschaftskrise kontraproduktiv. Die Deindustrialisierung der USA seit dem Zweiten Weltkrieg, die Trump nun zu bekämpfen vorgibt, ist zum größten Teil Ergebnis des Kapitalexports und der Verlagerung industrieller Kapazitäten in Niedriglohnländer. Diesen Prozess rückgängig machen zu wollen, werden die Kapitalisten des großartigen Landes, wie die Börse zeigt, auch Herrn Trump nicht erlauben.