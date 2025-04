»Linkes Eingreifen – Was tun?« Vortrag und Diskussion. Wie ist die Lage nach der Bundestagswahl zu beurteilen, und was sind die drängendsten Themen? Unter welchen Forderungen können fortschrittliche Bewegungen zusammenfinden? Wie können linke Kräfte – trotz teilweise unterschiedlicher Positionen – zusammenarbeiten? Es spricht Andreas Grünwald, Mitglied im Koordinierungskreis von »Was tun?! Netzwerk linker Gruppen« und der Initiative »Nie wieder Krieg – Die Waffen nieder!«. Donnerstag, 10.4., 19 Uhr. Ort: Bürgerwache, Siegfriedplatz, Bielefeld. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Club Bielefeld

»Gaza – Der Krieg gegen die Palästinenser«. Die Ausstellung und die Vortragsreihe wird eröffnet von der jW-Auslandskorrespondentin Karin Leukefeld mit dem Thema: »Krieg in Nahost unter besonderer Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung in Gaza«. In der Ausstellung werden großformatige Fotos der aktuellen Situation in Gaza gezeigt. Sonntag, 13.4., 18 Uhr. Ort und Veranstalter: Sprechsaal Berlin, Marienstraße 26, Berlin

»Ich wusste, was ich tat«. Vortrag im Rahmen der Ausstellung zum frühen Widerstand im Faschismus. Es spricht Thomas Altmeyer, Politikwissenschaftler, langjähriger wissenschaftlicher Leiter des Studienkreises Deutscher Widerstand 1933–1945. Donnerstag, 10.4., 18 Uhr. Veranstalter: Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber e. V. und andere Organisationen