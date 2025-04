Offener Widerstand

Chan Long Hei/AP/dpa Bildschirm in Hongkong zeigt den Hang-Seng-Index an

Ein Weltkrieg hat viele Fronten – auch dann, wenn es ein Zollweltkrieg ist. Die wohl wichtigste Front im gegenwärtigen Zollgemetzel verläuft zwischen den Vereinigten Staaten und China. An ihr ist keine Entspannung in Sicht, vielmehr hat US-Präsident Donald Trump klargestellt, dass er zu weiterer Eskalation bereit ist, während Beijing ankündigt, »bis zum Ende kämpfen« zu wollen. Beide suchen also die Entscheidung: Wer den Zollkrieg gewinnt, gewinnt eine Etappe im großen Kampf darum, ob die westliche Dominanz dem Ende entgegengeht und China zur neuen Weltmacht wird. Beijing ist offenkundig überzeugt, sich behaupten zu können. Und es gibt in der Tat gute Gründe, den Kampf jetzt auszufechten: Die eigene Wirtschaft ist viel stärker als während der Zollscharmützel zu Trumps erster Amtszeit, die Vereinigten Staaten sind im Innern gespalten, die Volksrepublik nicht, und Trumps Politik löst selbst in den eigenen Reihen Widerspruch aus. Wann, wenn nicht jetzt?

Anders verhält es sich mit Deutschland und der EU. Der Zollkrieg trifft sie in einer Phase offen zutage liegender ökonomischer und politischer Schwäche. Zudem ist die EU zerstritten und sie hat im US-Geschäft viel zu verlieren. Was, wenn man US-Whiskey mit hohen Zöllen belegt, dann aber damit rechnen muss, dass Trump mit noch erheblich höheren Zöllen EU-Alkoholika abwehrt? Letztere bringen Italien und Frankreich in den USA mehr ein, als Kentucky mit seinem Whiskey in der EU verdient. Mit Vergeltungszöllen schneidet man sich also leicht ins eigene Fleisch. Und die Idee, dort zuzuschlagen, wo man weniger in die USA exportiert als andersherum – nämlich bei den Dienstleistungen? Nun, man kann Facebook, Google oder X kräftig auf die Füße treten, solange man aber keine Alternativen hat – die hat China, die EU aber hat sie nicht –, solange sind die Möglichkeiten, ernsthaft Druck auszuüben, beschränkt. Also bemüht sich die EU um Verhandlungen.

Und dann wären da noch die Länder des globalen Südens, von denen viele, weil sie ärmer sind, noch erheblich brutaler als die EU getroffen werden. Ihnen bleibt nichts anderes als die Bitte um Verhandlungen, ergo Kapitulation. Vorläufig jedenfalls. Denn wer lernt, dass er die Bereitschaft zur Kooperation mit den Vereinigten Staaten unter Umständen mit heftigem Prügeln aus Washington quittiert bekommt, wird Schlussfolgerungen daraus ziehen. Es gab eine Zeit, da droschen die USA mit Knüppeln und Kanonen auf ihre Gegner ein, hielten aber ihre Verbündeten geschickt mit ein wenig Zuckerbrot bei der Stange. Diese Zeit ist vorbei. Washington geht unter Trump auch gegenüber Verbündeten zu demonstrativer Unterwerfung über. Das ist für niemanden wirklich attraktiv. Sobald sich Alternativen bieten, werden sie wahrgenommen werden. Das dürfte ein weiterer Grund dafür sein, dass China nicht nachgibt und die Zeit zum offenen Widerstand gegen die US-Dominanz gekommen sieht.