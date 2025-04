Sozialismus

Im neuen Heft der Zeitschrift Sozialismus schreibt Knut Lambertin über die »Parteilinke« der SPD nach dem Wahldebakel vom 23. Februar. Joachim Bischoff konstatiert mit Blick auf die Zollpolitik der Trump-Regierung, dass sich in Washington die »Hardliner« durchsetzen; Beschwichtigungen, wonach Trump »dem Freihandel ›eigentlich‹ nicht abgeneigt sei«, erwiesen sich als abwegig. Das »Experiment einer völligen Neuordnung der Globalökonomie des 21. Jahrhunderts« zeige allerdings »keine Erfolgsansätze«. Gerd Siebecke beschäftigt sich mit der politischen Rolle der »Techmilliardäre« in den USA. Wolfgang Frede und Gerhard Weiß schreiben über »Klimapolitik und Militarismus«. (jW)

Sozialismus, Jg. 52, Nr. 4, 65 Seiten, 9 Euro, ­Bezug: Sost e. V. (Redaktion ­Sozial­is­mus), St. Georgs Kirchhof 6, 20099 Hamburg, E-Mail:­ abo@­sozialismus.de

SoZ

In der Aprilausgabe der SoZ beleuchtet Gerhard Klas die Zustände bei Ottobock in Duderstadt, dem »Weltmarktführer für Prothesen«. Die Geschäftsführung gehe dort »massiv« gegen den Versuch vor, »eine Tarifbindung im Unternehmen« durchzusetzen. Der Mehrheitsgesellschafter und Milliardär Hans Georg Näder soll in zurückliegenden Jahren erhebliche Summen aus dem Unternehmen entnommen haben; Vertrauensleute der IG Metall warnen vor einer hohen Verschuldung. Außerdem: Beiträge zur Linkspartei nach der Bundestagswahl und zum Wahlerfolg der AfD in der einstigen »roten« Hochburg Ludwigshafen. (jW)

SoZ – Sozialistische ­Zeitung, Jg. 40, Nr. 4, 24 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Verein für solidarische Perspektiven e. V., ­Regentenstr. 57–59, 51063 Köln, E-Mail: ­redaktion@soz-verlag.de