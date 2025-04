ITARTASS/Imago Angehörige der zweiten Belarussischen Front am 24. März 1945 an der Ostsee

Ja, es ist Zufall, dass die »Handreichung« des Auswärtigen Amts, bei Gedenkfeiern zu den letzten Schlachten des Zweiten Weltkrieges keine Russen und Belarussen einzuladen, vor allem das Land Brandenburg trifft. Zufall ist auch, dass gleichzeitig die Gedenkstätte Buchenwald einen Kritiker israelischer Regierungspolitik auf Drängen des vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Völkermordverdachts gesuchten Benjamin Netanjahu auslädt.

Die Außenministerin und ihre Bündnis-90/Die-Grünen-Truppe im Amt haben schon öfter nachgewiesen, dass sie in Geographie und Geschichte Analphabeten sind – etwa auf dem Niveau der promovierten Ex-Goldman-Sachs-Bankerin und AfD-Vorsitzenden Alice Weidel, die Elon Musk steckte, dass Hitler Kommunist war. Auch wenn Baerbock noch in Brandenburg wohnt, darf bezweifelt werden, dass sie das Land der vielen Gedenkstätten für die Rote Armee kennt. Zu hören war vonihr – und zwar besonders medienwirksam im Wahlkampf 2021 – zum Zweiten Weltkrieg bisher nur etwas über ihren Großvater, der in der Wehrmacht gegen die sowjetische Armee kämpfte. Laut den 2024 bekannt gewordenen Akten der Wehrmacht über den 2016 Verstorbenen war er »ein bedingungsloser Nationalsozialist«. Die Dokumente aber waren Baerbock nach Auskunft ihres Amts »nicht bekannt«. Die Ministerin hat sich die Geschichtspolitik bestellt, die zu ihr passt.

Nein, es ist allein deswegen kein Zufall, dass ihre »Handreichung« fast ausschließlich Ostdeutschland trifft. So wie es auch kein Zufall ist, dass der Philosoph Omri Boehm am Sonntag nicht an der Gedenkfeier »zum 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald« – so die Einladung – teilnimmt. Von Selbstbefreiung darf da keine Rede sein. Die Empörung des Gedenkstättenleiters Jens-Christian Wagner über den Druck der israelischen Botschaft ist aber vor allem Heuchelei, der angewandte doppelte Standard deutscher Geschichts- und Außenpolitik, wenn zutrifft, was die Berliner Zeitung am Sonnabend berichtete: Wagner persönlich hat entschieden, belarussische Vertreter von dieser Gedenkfeier auszuladen. Belarus war das Land, das im Zweiten Weltkrieg gemessen an der Einwohnerzahl die meisten Menschen verloren hat – fast 2,5 Millionen, fast ein Drittel seiner Bevölkerung. Das erfährt im Durchschnittsunterricht hier kein Schüler, geschweige denn, dass es für Baerbock, Scholz und Co. irgendeine Rolle spielt.

Oder doch: Wo sie das vergessen machen können, können sie auch einen Krieg gegen Russland führen und alle Verhandlungen torpedieren. Die geschichtspolitische Infamie dazu lautet: Befreiung gab es nur im Westen. Nun haben die Dilettanten auch diesen Krieg militärisch verloren, wollen ihn aber mit einer Finanzkanonade doch noch gewinnen. Und Russland hat nicht gewonnen. Das Herumtrampeln auf den Befreiern wird vorerst politische Leitlinie.