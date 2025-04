Dreamstime/imago »If I can’t talk to you / And you can’t talk to me / How shall nation speak unto nation?« – Edwyn Collins

»In my life I’ve met so many people / Some are good and some are bad / The more I know of this old world / I don’t feel safe, I don’t have faith« – Edwyn Collins steht inmitten der gleichzeitig eindrucksvollen wie jeder Romantik trotzenden schottischen Hochebene der Northern Highlands. Die Linke gestützt auf einen Stock mit Silbergriff, die Rechte offenbar gelähmt, die Artikulation bereitet deutlich Mühe.

»Oh dear«, würde meine Namensgeberin Eileen aus Sutton Coldfield, Midlands, seufzen, der praktische Universalausdruck kann sentimental (meist), erstaunt oder auch achselzuckend gemeint sein und passt immer. Und ja – oh dear – es ist bewegend, wie Edwyn Collins, Sänger und Gitarrist der legendären post-punk-funky Orange Juice, große Brüder und Vorbilder für Gruppen wie Wet Wet Wet und Franz Ferdinand, im Opener »Knowledge« vom Verlust der Vergangenheit, der Jugend, singt: »hard to let my old self go«.

Collins ist 65, aber dass optisch kaum noch etwas an den Indie-Rock-Popper mit dem Solohit aus 1995, »(Never met) a girl like you (before)«, erinnert, liegt nicht am Alter, sondern an zwei Schlaganfällen, die er vor fast genau 20 Jahren, im Februar 2005, knapp überlebte. Als er aus dem Koma erwachte, wusste er nur noch den Namen seiner Frau, sein erster Satz war, »the possibilities are endless«, die Möglichkeiten sind grenzenlos. Er hat sie mehr als genutzt, wieder laufen und leben gelernt, sprechen ist mühselig geblieben, singen geht wunderbar. Sein angenehmer, weicher Bariton gewinnt durch die brüchigen Momente.

»That’s the point, keep on going / It’s the same for everyone« – dranbleiben, weitermachen, ist Collins’ Credo, und er ist dankbar, am Leben zu sein. »First was lost and now it’s found«, auch eine Zeile aus »Knowledge«, die wohl nicht zufällig an »Amazing Grace« erinnert: »I once was lost, but now am found / Was blind, but now I see.« Auch das wohl berühmteste Kirchenlied der Welt, gerade in Großbritannien auf den fruchtbaren Boden der Sentimentalität gefallen (außer Keir Starmer, Rishie Sunak und Co. sind hier alle, sogar die Hooligans, nah am Wasser gebaut) und in einer Aufnahme der bagpipenden Royal Scots Dragoon Guards sogar auf Platz eins der Charts marschiert, hat schließlich diesen Oh-dear-Moment. Der Autor, Kapitän eines Sklavenschiffes, überlebte ein mörderisches Unwetter und wurde zum missionarischen Kämpfer gegen die Sklaverei.

Vom hippen London der früheren Erfolgszeiten ist der gebürtige Schotte Edwyn Collins zurück in die Heimat seines Großvaters gegangen und hat sich im Nordosten des Landes, nur 45 Kilometer von Thurso, der nördlichsten Stadt des Festlands, entfernt, also sozusagen knapp unterhalb der sturmumtosten Orkney-Inseln, ein Aufnahmestudio bauen lassen. In Helmsdale, dort, wo 1567 John Gordon, der elfte Earl of Sutherland, samt Gattin von seiner Tante Isobel vergiftet wurde, die damit ihren eigenen Sohn begünstigen wollte. Der allerdings hatte dummerweise auch von den vergifteten Speisen genascht und starb ebenfalls. »Some are good and some are bad.«

Edwyn ist ein Guter. 1985 hat auch er, wie etwa Aztec Camera und Every­thing But the Girl, mit Band den großen Bergarbeiterstreik in Großbritannien unterstützt, und der Titel des neuen Albums, »Nation shall speak unto Nation«, ist nicht nur die Aufschrift eines alten BBC-Mikros, sondern durchaus politisch gemeint. Sprachlosigkeit und Dummheit, Edwyn Collins verzweifelt mit uns gemeinsam im Titelsong: »If I can’t talk to you / And you can’t talk to me / How shall nation speak unto nation? / I know I’m dumb / But people are dumber / Talking in a loud grating way.«

»Nation shall speak unto Nation« ist Solowerk Nummer zehn, das fünfte seit dem Schlaganfall, ein sentimentales, melancholisches und eher leises Album. »Knowledge«, der herausragende Song mit durchaus Hitpotential, erinnert an die früheren und frühen Werke, ein bisschen Country, ein bisschen Rock, etwas Motown und eine Erinnerung an frühere Zeiten mit Northern ober auch Blue-eyed-Soul. Piano und Steel-Guitar, die möglicherweise tatsächlich einhändig zu spielen ist. Einmal gehört, ist es schwer zu vergessen. »Paper Planes«, »The Mountains Are My Home«, »It Must Be Real« – melancholische Songs, die nichts mehr vom musikalischen Mut der Orange Juice Zeiten erzählen, aber dennoch nicht langweilig sind, mit »Rhythm is my own world« ist sogar ein Bossa Nova dabei.

Zweifel, Schmerz, Dunkelheit, kann uns die Liebe retten? Das erschreckende, dumme Herz, »The heart Is a Foolish Little Thing« – Northern Soul uptempo mit Hitpotential. Im Video zeichnet Edwyn Collins, angenehm uneitel angetan mit einer wenig attraktivitätsfördernden Mütze mit Ohrenklappen, mit der funktonierenden Linken durchaus begabt einen Schwan. »Whooper Swan«, der Singschwan kann im Gegensatz zu Artgenossen angeblich ausdrucksvoll singen. Ein altgriechischer Mythos erzählt vom legendären Schwanengesang, bei dem die Vögel vor ihrem Tod noch einmal mit trauriger, aber wunderschöner Stimme ein letztes Lied anstimmen. Oh dear.