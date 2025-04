»Gesichter des Friedens«. Vernissage zur Ausstellung. Frieden entsteht im alltäglichen Miteinander, im Kleinen wie im Großen. Dafür setzen sich weltweit viele Menschen und Organisationen ein. Aber allzu oft bleiben ihr Engagement und ihre Geschichten unsichtbar. Diese Ausstellung macht sie sichtbar. Donnerstag, 3.4., 18.30 Uhr. Ort: Eine-Welt-Haus München, Schwanthalerstraße 80, München. Veranstalter: Münchner Friedensbündnis

»Von Lebens(t)räumen – zwischen Gaza und Berlin«. Lesung und Poetry Slam mit Faten El-Dabbas. Als Mix aus darstellender Kunst und literarischem Text nimmt die deutsch-palästinensische Spoken-Word-Künstlerin, Autorin und Politologin, bekannt durch mehrere Auftritte bei der Rosa-Luxemburg-Konferenz, das Publikum mit auf eine Reise. Freitag, 4.4., 18.30 Uhr. Ort und Veranstalter: Gallery Odyssey, Weidendamm 1 A, Hannover (im Gebäude DANA-Senioreneinrichtungen)

»Erinnern und Gedenken. Die NS-Zeit in Frankfurt am Main«. Buchvorstellung mit Talkrunde und Musik. An 64 Stationen quer durchs Stadtgebiet stellt das Buch »Antifaschistische Stadtrundgänge« Orte des Unrechts und der Verfolgung, aber auch des Widerstandes vor. Es gibt Einblicke in die Bedingungen, die zur faschistischen Terrorherrschaft führten, und es werden Kontinuitäten von der Nachkriegszeit bis heute aufgezeigt. Freitag, 4.4., 18 Uhr. Ort: Saalbau Dornbusch, Eschersheimer Landstraße 248, Frankfurt am Main. Veranstalter: DGB Frankfurt