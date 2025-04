Nachschlag: Schuld und Strafe

Thomas Padilla/AP Photo/dpa

Die Faschistin Marine Le Pen hat Millionen Euro EU-Knete für ihre Partei unterschlagen – gutbürgerlich also. Sie gesteht das auch und: Sie selbst hatte 2013 in der französischen Nationalversammlung verlangt, dass Politiker, die mit Hilfe ihres Mandats Straftaten begehen, lebenslänglich unwählbar sein sollten. Weil sie nun zu fünf Jahren Diätenentzug und anderen Strafen verknackt wurde, erzählt sie, auf sie sei »eine Atombombe« abgeworfen worden. Ein weltgeschichtliches Ereignis also. Daniel Cohn-Bendit, von 1994 bis 2014 grüner Abgeordneter im EU-Parlament, soll im DLF etwas dazu sagen. Aber was bloß? Der Mann stellt sich seit 1993 hinter jeden Angriffskrieg des Westens. Das ist zwar angeblich auch hierzulande ein Straftatbestand, aber die bundesdeutsche Justiz hat sich darum noch nie gekümmert. Cohn-Bendit gehört gemeinsam mit seinen Spießgesellen hinter Gitter. Im DLF wird er zart befragt und erhält Gelegenheit, alles Bekannte zum Fall Le Pen wiederzukäuen. Sinn- und inhaltslos. (as)