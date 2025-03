Nachschlag: Objektwahl

Wes Candela Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein alleinstehender Mann von Vermögen auf der Suche nach einer Ehefrau sein muss

Klassische Komödiensujets – Paarbildung und Nöte des Ehelebens –, allerdings perfide verwickelt. Die kranken Phantasien haben mehr als nur einen therapeutischen Zweck, sie sind auf wunderbare Weise schon die Sache selber – »eine allgemein anerkannte Wahrheit«. Den verschiedenen Versionen des Paares – New Yorker Schriftstellerehepaar (»Power couple« oder doch die Unverstandene und der dumpfe Säufer), die Upper-Class-Zicke und das Landei, die schwangere Hausfrau in der Provinz und der Womanizer, die Femme fatale und ihr Opfer usw. – entsprechen die jeweils parodierten Genres: der Polizeiermittlungsfilm, die romantische Komödie, der erotische Thriller, die Reality-TV-Groteske, die Milieustudie, das Melodram, das Entführungsdrama. Die Dinge werden besser beim zweiten Mal. Wusste auch schon Freud. Und erst beim dritten, vierten, fünften … schonungslosen Durchlauf. Wahre Liebe zweier gemeingefährlicher Soziopathen ohne jeden Schongang: »Come home to me (you fucking cunt). Come home so I can kill you.« (aha)