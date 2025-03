Politraser des Tages: Armin Laschet

Funke Foto Services/IMAGO Dienstwagen machen unsichtbar für Radarfallen: Armin Laschet, hier noch als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen (Dortmund, 31.10.2019)

Armin Laschet ist auf der Überholspur unterwegs. Trotz beinharter Konkurrenz in der CDU, in der es von legitimen Anwärtern auf das Baerbocksche Erbe nur so wimmelt – Kiesewetter! Wadephul! Röttgen! –, scheint der gescheiterte Kanzlerkandidat von 2021 gute Chancen auf den Sessel des Außenministers in der nächsten Regierung zu haben.

Und auch sonst macht der Aachener Tempo – buchstäblich. Irgendwer hat ausgerechnet jetzt durchgestochen, dass Laschet an einem Juliabend im vergangenen Jahr mit beinahe 100 Sachen auf einer Straße in seiner Heimatstadt unterwegs war, auf der nur Tempo 50 erlaubt ist. Er bretterte prompt in eine Radarfalle. Das muss ihm gleich aufgefallen sein, denn den Berichten zufolge meldete er sich am Folgetag, lange bevor der Bußgeldbescheid über 428,50 Euro ins Haus flatterte, bei der Polizei.

Dort wollte Laschet die Sache mit einer interessanten, von Bild kolportierten Geschichte aus der Welt schaffen. »Unbekannte Männer« hätten ihn beim Einsteigen ins Auto beobachtet und seien ihm anschließend »dicht« gefolgt; er habe sich bedroht gefühlt und an einer Ampel »Vollgas gegeben«. Über seinen Anwalt ließ er dem Blatt mitteilen: »Das war eine aufwühlende Begebenheit, die mich sehr bewegt hat.« Etwas nüchterner betrachtete die Sache die Polizei, die keine Spur von den angeblichen Verfolgern fand. Es gab nicht einmal ein Ermittlungsverfahren – was gewiss eingeleitet worden wäre, hätte es irgendeinen Anhaltspunkt für die Story gegeben. Laschet hat seinen trotzigen Einspruch gegen den Bußgeldbescheid inzwischen zurückgezogen.

Dass der Vorgang zu einem richtigen Unfall für Laschet wird, ist kaum anzunehmen. Baerbock hat das Sich-verfolgt-fühlen geradezu zum politmoralischen Hebel ihrer außenpolitischen Kunst gemacht. Laschet freilich muss den Nachweis dieser Meisterschaft erst noch erbringen: Er hat hier ganz einfach versäumt, eine Spur nach Moskau zu legen.