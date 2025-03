Was meinen die denn immer mit Sicherheitsgarantien?« Udo würde der Ukraine gerne helfen, sich zu ergeben, und weiß nicht wie. »Wenn ich ›Rezepte für Sicherheitsgarantien‹ in die Internetsuchmaschine eintippe, kommen als Ergebnis ›Erdbeerkuppeltorte‹, ›Eierlikörtorte‹ und ›Birnenkuchen St. Johanna‹, und erst an zweiter Stelle ›Ein Rezept zum Umgang mit Russlands Präsidenten‹, was noch dazu ungenießbar ist.« Es handelt sich um einen viel zitierten Text des ehemaligen britischen Botschafters in Russland, Laurie Bristow. Der ist sich ganz sicher, dass Putin die gesamte westliche Welt ratzekahl auffressen will und dass es gelte, sich mit »hohen Kosten und Risiken« dagegen militärisch zu wappnen. Der Bayerische Rundfunk dachte schon am 24. Februar 2024 darüber nach, wie die NATO Vilnius befreien soll (»Putin gegen den Westen: Wie berechtigt ist die Kriegsangst?« auf BR 24) – ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass Kriege herbeigeschrieben werden.

»Mit unserer Zuckersucht haben wir die Suchmaschinen-KI offenbar über Jahre hinweg so trainiert, dass grundsätzlich ganz oben Tortenrezepte kommen und dann erst die Anleitungen zur Selbstauslöschung«, meint Roswitha. Aus Sicht von fortgeschrittenen Diabetikern sei das übrigens ein und dasselbe.

Erdbeerkuppeltorte:

Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Für den Tortenboden 150 g Butter mit 100 g Zucker, einer Prise Salz und einem Päckchen Vanillinzucker schaumig rühren. Zwei Eier nacheinander zugeben. 150 g Mehl, 40 g Speisestärke und einen TL Backpulver portionsweise unterrühren. Den Teig in eine gefettete Springform füllen (28 cm Durchmesser) und im vorgeheizten Backofen 20 bis 25 Minuten backen. Anschließend auskühlen lassen. Für die Creme ein Kilo Erdbeeren waschen und putzen. Von der gesamten Menge etwa 250 g für die Dekoration zurücklassen. Die restlichen Erdbeeren mit 120 g Zucker und zwei EL Zitronensaft pürieren, dann Joghurt einrühren. 12 Blätter rote Gelatine in kaltem Wasser einweichen, nach Packungsvorschrift auflösen und unter das Erdbeerpüree rühren. 500 ml Sahne steif schlagen. Wenn die Creme zu gelieren beginnt, die Sahne vorsichtig unterheben. Eine Kuppelform oder Schüssel mit einem Durchmesser von 28 cm einölen und mit Puderzucker bestreuen. Creme einfüllen, mit dem Boden bedecken und etwa vier Stunden kaltstellen. Danach die Torte auf eine Platte stürzen. 250 ml Sahne mit zwei Päckchen Sahnesteif steif schlagen und zusammen mit den Dekoerdbeeren die Torte garnieren.

Mit ihrer Kriegshetze trainieren sich die Mächtigen so, dass ihnen bei dem Wort »Russland« als erstes »Wann greift Putin an?« in den Sinn kommt. »Wie wird die Welt regiert und in den Krieg geführt? Diplomaten belügen Journalisten und glauben es, wenn sie’s lesen«, notierte der Wiener Schriftsteller Karl Kraus zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Damals dienten Zeitungsberichte über angebliche französische Bomben auf Nürnberg als Rechtfertigung für einen Verteidigungskrieg. Kraus hatte die Wechselwirkung zwischen Bericht und Tat erkannt. Die »Letzten Tage der Menschheit« ziehen sich hin.