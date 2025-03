Survivalistin des Tages: Hadja Lahbib

Sacha Leon/Le Pictorium/imago Endlich Krise

Wir befinden uns im Jahr 25. Ganz Europa ist von der wahnhaften Idee besetzt, das mächtigste Militärbündnis der Welt sei sicher vor einer ihm weit unterlegenen Armee im Osten. Ganz Europa? Ein kleines belgisches Dorf trotzt dem pazifistischen Herrschaftswissen. EU-Krisenkommissarin Hadja Lahbib will das Volk für einen Angriff Russlands fit machen. Hilft ja nix, die Panzer zu verdoppeln, wenn militärisches Betragen nicht auch in die Bevölkerung einzieht. Materiell aufrüsten heißt geistig abrüsten. »Das ist unser neuer Way of Life: Wir müssen auf alles vorbereitet sein«, sagte sie dem Handelsblatt.

Postironisch wird das Ganze als Gag verpackt. Die Ironie der Ironie besteht darin, dass da eigentlich gar keine Ironie ist. In einem auf Elon Musks Kotschleuder X geteilten Clip stellt Lahbib einen »Grab Bag« vor, einen Rucksack, der griffbereit in der Nähe stehen soll, wenn der Russe dann endlich die Tür eintritt. Da über den Inhalt der Tasche in Brüssel noch verhandelt wird, zeigt Lahbib im Jux ihre eigene Befüllung, wobei die optisch eher einem jener Amenity Kits gleicht, die Airlines in der First Class ausgeben, so militärisch also wie der Haarschmuck der Suttner.

Und was ist drin? »Eine Brille«, flötet Lahbib, und fügt deep hinzu: »Damit Sie sehen, was passiert.« Die russische Bedrohung nämlich. In Carpenters »They Live« findet der Protagonist auch eine Brille, danach sieht er lauter Dinge, die nicht zu sehen sind. Außerdem in der Tasche: Dokumente im wasserdichten Umschlag, ein Radio, ein Schweizer Messer, Wasserflasche, Thunfischdose, Taschenlampe, Feuerzeug … und ca. 20 Blister mit Tabletten (too much information, Hadja). Die »Survival Edition« soll »für die ersten 72 Stunden« reichen. Die Zeit, die der Russe braucht, Brüssel einzunehmen? Oder die, die Trump benötigt, einen Frieden auszuhandeln?