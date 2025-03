Geld und Territorien

Christian Klindt Soelbeck/dpa Protestmarsch unter dem Motto »Grönland gehört dem grönländischen Volk« zum US-Konsulat in der Hauptstadt Nuuk (15.3.2025)

Geld oder Leben? Nur keine falsche Bescheidenheit! Donald Trump nimmt gern beides, Geld und Leben. Geld kassiert er erklärtermaßen am liebsten in Form von Zöllen. Der jüngste Schritt: Zölle in Höhe von 25 Prozent, die ab Mitte kommender Woche auf die Einfuhr von Autos und Autoteilen erhoben werden. Man kennt das inzwischen: Offiziell geht es darum, Kfz-Konzerne, die bislang Fahrzeuge in die USA exportieren, zu veranlassen, Produktionsstandorte dorthin zu verlegen. Dann bleiben alle Ausgaben, die sie im Verlauf der Autofertigung tätigen, in den USA. Ähnliches strebt Trump mit seinen Stahl- und Aluzöllen an, und am 2. April sollen weitere Abgaben folgen. In der Summe geht es darum, möglichst viele industrielle Ressourcen bei der Führungsmacht des westlichen Bündnisses zu konzentrieren und damit zugleich deren Reichtum zu mehren. Auf dass die USA so stark und so wohlhabend wie möglich in den großen Machtkampf ziehen, auf den nicht bloß Trump, sondern das gesamte US-Establishment fokussiert: den gegen China.

Geld und Leben? Vorläufig begnügt sich der Oberzöllner im Weißen Haus mit Geld und fremden Territorien. Die will er haben, zum einen Kanada, zum anderen, das bekräftigte er am Mittwoch zum zigsten Mal, Grönland. Den Anspruch sollte am Donnerstag Usha Vance, Ehefrau des Vizepräsidenten, mit einem ungebetenen Besuch in dem zu Dänemark zählenden Autonomiegebiet markieren. Weil aber Gegendemonstrationen angekündigt waren und eine US-Vizepräsidentengattin sich vor Transparenten mit der Aufschrift »Amis raus!« nicht gut macht, sollte sie – Stand Mittwoch (Ortszeit) in den USA – nun statt in die Hauptstadt Nuuk nur auf die US-Militärbasis Pituffik fliegen. Dies aber, um den Rückzieher zu kaschieren, in Begleitung ihres Ehemannes J. D. Vance. Nein, Trump wird natürlich trotzdem nicht aufgeben. Wären Kanada der 51. und Grönland der 52. Bundesstaat, dann wären die USA der wohl bedeutendste Arktisanrainer – und das in einer Zeit, in der das Polareis schmilzt und das Polarmeer zu einem weiteren Schauplatz des großen Machtkampfs zu werden beginnt.

Geld und Territorien rückt selbstverständlich niemand freiwillig heraus; entsprechend heizt sich das transatlantische Klima genauso wie das polare Grad um Grad auf. Dass ausgerechnet ein deutsches Medium, nämlich der Spiegel, nun »Signalgate« befeuert, dass es Mobilnummern, Mailadressen und sogar Passwörter von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, US-Sicherheitsberater Michael Waltz und Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard offen im Internet gefunden und dies am Donnerstag aller Welt mitgeteilt hat – das wird Trump nicht vergessen. Wie auch immer die Vergeltungszölle ausfallen, die die EU angekündigt hat, und wie auch immer die Trump-Administration reagieren wird: Die transatlantische Rivalität wird weiter anschwellen. Das wird alle Geld kosten – hoffentlich nicht das Leben.