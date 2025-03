Jens Schulze/epd-bild/imago Auch ein Lehrstück für Gegenwart und Zukunft: Christoph Heins neuer Roman »Das Narrenschiff«

Eine richtige Seite, eine Seite, auf der man, ohne schamrot zu werden, stehen konnte, gab es in meiner Lebenszeit nicht, wird es wohl nicht mehr geben«, sagt der Wirtschaftswissenschaftler und Ökonom im ZK der SED, Professor Karsten Emser, nach der Geheimrede von Nikita Chruschtschow auf dem XX. Parteitag der KPdSU im Februar 1956. »Und wo ich heute stehe, das weiß ich nicht mehr. Vielleicht auf dem Deck eines Narrenschiffs …«

Der neue Roman von Christoph Hein, »Das Narrenschiff«, beginnt 1949 mit der Begegnung der Schülerin Kathinka Lebinski mit dem Präsidenten der DDR, Wilhelm Pieck, neben dem sie bei dessen Besuch in ihrer Schule als Klassenbeste sitzen darf. Von dieser Begegnung wird es später sogar eine Postkarte geben. Am Ende des Romans, vierzig Jahre später, zerreißt Kathinka diese Karte, aber nicht ohne vorher noch einen Abschiedskuss draufzudrücken.

Das ist der Zeitraum der großen Chronik, die Christoph Hein im 35. Jahr der »Deutschen Einheit« vorlegt. Es ist die Geschichte eines Untergangs, der schon absehbar war, als das Staatsschiff DDR vom Stapel lief. Es war zu klein und zu leicht gebaut für die Stürme, die der »Kalte Krieg« in Europa und weltweit entfesseln sollte. Und es hatte eine Schiffsführung, die diesen Stürmen nicht gewachsen war und die ihren Kurs von einer Weltmacht vorgeschrieben bekam, in deren Flotte sie nur ein ganz kleiner Dampfer war. Aber Hein erzählt am Ende seines Romans auch von den Fehlern, die bei der Übernahme dieses Staatsschiffs in die Flotte der anderen deutschen Reederei geschahen, die sich nach 1989 als die neue Siegerin der Geschichte sah.

Erzählt wird die Lebensgeschichte des Ingenieurs Dr. Johannes Goretzka, seiner Frau Yvonne und ihrer Kinder Kathinka und Heinrich, von Professor Karsten Emser und seiner Frau Rita, beide hohe Funktionäre im Staatsapparat der DDR, sowie von Professor Benaja Kuckuck, einst angesehener Anglist und Shakespeare-Forscher und nach seiner Rückkehr aus dem britischen Exil durch Parteiauftrag zum Referatsleiter für Kinder- und Jugendfilme verpflichtet.

Im Gegensatz zu seinen Romanen wie »Horns Ende« von 1985 bis zu »Unterm Staub der Zeit« von 2024 erzählt Hein diesmal vor allem von Menschen aus der Nomenklatura der SED und ihrer Blockparteien und deren Versuch, sich wider besseres Wissen an die immer fragwürdiger werdenden Verhältnisse anzupassen, um die eigene Karriere nicht zu gefährden. Und er erzählt vom Preis, den diese Anpassung fordert. Mit den Hoffnungen sterben die einstigen Ideale und Werte einer »endlich befreiten Welt«, mit den Enttäuschungen darüber nehmen Entfremdung und Kälte zu. Insofern ist diese Chronik aus längst vergangenen Zeiten auch ein Lehrstück für Gegenwart und Zukunft.

In der Mitte des Romans gibt es einen kurzen, kursiv gesetzten Absatz, den man auch als das Credo des Chronisten lesen kann: »Ich werde weiterhin berichten, was ich vermag, und der Leser wird erkennen und anerkennen müssen, dass ich beschreibe, wofür ich mich verbürgen kann, für die Kapriolen, welche die deutsche und die Weltgeschichte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs schlugen, sowie für die höchst seltsamen und unerwarteten Wendungen.« An jähen Wendungen und atemberaubenden Wenden hat es in der deutschen Geschichte wahrlich nie gemangelt, und wir erleben gerade wieder die erstaunlichsten Kapriolen.

Am Ende des Romans, als nach 1990 durch die Gesetzgebung »Rückgabe vor Entschädigung« die alten Besitzer aus dem Westen die Ostdeutschen aus ihren Häusern und Wohnungen klagen, lässt Christoph Hein den Bauern Jost Kosegarten zu Rita Emser sagen: »Wenn ich vom Hof gehen muss, fackel ich zuvor das ganze Haus ab. Benzin und Diesel hab ich reichlich im Keller, und da ist es mir völlig egal, was sie dann mit mir machen.«

Heute brauchen die Ostdeutschen weder Benzin noch Diesel für einen späten Racheakt, ein Wahlzettel reicht. Wie und warum das so kommen konnte und warum der Ballast der Vergangenheit sich nicht mit staatlich verordneter Erinnerungskultur ausräumen lässt, auch davon handelt Christoph Heins Roman. Man wünscht ihm viele Leserinnen und Leser in Ost und West inmitten der größten politischen Krise Europas seit Ende des Zweiten Weltkriegs.