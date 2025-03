Mittlerer Osten des Tages: Stendal

Cora Müller/PantherMedia/imago Leerstehender Plattenbau in Stendal

Sachsen-Anhalt, schrieb Annette Riemer vor einigen Jahren in dieser Zeitung, ist wieder so dünn besiedelt wie zu Zeiten des römischen Präfekten Varus, die Städte seien vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Stendal – 150 Kilometer von Hannover entfernt, 120 Kilometer von Berlin, also im deutschen mittleren Osten – legt beim Wiedereinzug von Sumpf, Binsen und Wolf nun vor.

An diesem Donnerstag werden vier seit Jahren dem Verfall überlassene Plattenbauten im einstigen Wohngebiet Stendal-Süd versteigert – die Mindestgebote betragen 95.000 bis 180.000 Euro. Da es sich um ein erdgeschichtliches Vorhaben handelt, zeigt die Stadt langen Atem: 2002 hatte sie, erstmals in Sachsen-Anhalt, beschlossen, ein ganzes Wohngebiet abzureißen. Bis 2013 verschwanden 6.000 Wohnungen. Aber in der Stadt, die 1990 auf der heutigen, durch Eingemeindung vergrößerten Fläche 56.000 Einwohner hatte, wohnen inzwischen nur noch 39.000 Menschen. Angepeilt wird Infrastruktur für 35.000 Einwohner. Die jetzt unter den Hammer kommenden vier Wohnblöcke mit mehr als 400 Wohnungen erwarb vor einigen Jahren eine Lichtgestalt aus Bayern, ein sogenannter Investor, der frei wie einst Helmut Kohl preiswerten Wohnraum versprach und für Leerstand sorgte. Strom, Wasser und sonstige Versorgung sind abgeklemmt, der Verfall weit fortgeschritten.

Aber die Zivilisation bleibt vorm Kontakt mit Gestank und Geröll bewahrt. Die Auktion findet im feinen Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade statt. Erst am Montag berichtete die Süddeutsche Zeitung unter der rührenden Überschrift »Rettet die DDR!«, dass sich ostdeutsche Denkmalpfleger zusammengeschlossen haben, um Bauten der DDR zu schützen. In Stendal waren sie nicht. Eine Parole in den Kommentaren unter dem MDR-Bericht zur Auktion: »Wir bauen auf und reißen nieder – so haben wir Arbeit, immer wieder.«