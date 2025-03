Metallbosse bauen Gesetz gegen Streiks

Berlin. Der Kapitalverband Gesamtmetall erarbeitet ein Antistreikgesetz. Denn, wie Verbandschef Stefan Wolf am Mittwoch erklärte, sei Arbeitskampf zuletzt » häufig vor allem Mittel zur Mitgliedergewinnung für die Gewerkschaften« gewesen. Zwei vom Verband mit dem Vorschlag beauftragten Arbeitsrechtlern zufolge soll eine Tarifpartei in Branchen ohne Schlichtungsvereinbarung alleine die Schlichtung anrufen können. Die andere Partei müsse nicht mitziehen, dürfe dann aber keinen Arbeitskampf führen, sagte der Kölner Arbeitsrechtler Clemens Höpfner. In der Daseinsvorsorge müsse zudem immer eine Grundversorgung gewährleistet sein. (Reuters/jW)