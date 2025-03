»DDR nachhal(l)tig«. Gibt es ein typisches Ostsein? Hat der Osten eine eigene Identität oder ist es nur ein ostalgisch-nostalgisches Beharren auf Anderssein? Wie ­nachhal(l)tig ist die DDR? Dies fragen sich Ellen Händler und Uta MitschingViertel. In ihrem neuen Buch belegen sie, dass jahrzehntelange soziale Prägungen auch 35 Jahre unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen nachwirken, trotz oder gerade wegen neuer Erfahrungen. Donnerstag, 27.3., 15 Uhr. Ort und Veranstalter: Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, Berlin

»Denkfest der ›Aktiven Friedens-tauben‹«. Das Fest soll Mut geben im Kampf gegen Waffenhandel, Geschichtsfälschung, Krieg, politische Verdummung, Ausgrenzung und für Diplomatie, Völkerfreundschaft, Solidarität und Frieden. Also, kommt an den Tisch unter Kiefernbäumen. Kennenlernen, Kunst erleben, Gespräche führen, uns neuen Mut geben und vernetzen. Freitag, 28.3., 17 Uhr. Ort und Veranstalter: Retgendorf, Kiefernweg 1, Dobin am See

»Israel und Palästina«. Vortrag von Reem Hazzan, Internationale Sekretärin der KP Israels. Gesprochen wird über die aktuelle Situation in Gaza und Westbank, die Regierung Netanjahu, über den US-Plan für Gaza, über die Zweistaatenlösung. Sonntag, 30.3., 16 Uhr. Ort und Veranstalter: DKP, Hoffnungsstr. 18, Essen. Und Dienstag, 1.4., 19 Uhr. Ort: Fritz-Husemann-Haus, Leopoldstr. 60, Recklinghausen. Veranstalter: DKP Recklinghausen