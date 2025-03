1925, 29. März: In Deutschland wird der Reichspräsident neu gewählt. Das bisherige Staatsoberhaupt, der Sozialdemokrat Friedrich Ebert, war am 28. Februar gestorben. Im ersten Wahlgang erhält keiner der Kandidaten die notwendige absolute Mehrheit. Daraufhin beginnen die reaktionären Kräfte für den zweiten Wahlgang mit der Formierung eines eigenen Blocks. Als dessen Kandidat wird nach einigem Hin und Her der alte preußische Militär Paul von Hindenburg nominiert. Die »Weimarer Koalition«, ein Zweckbündnis aus SPD, Zentrum und Deutscher Demokratischer Partei (DDP), verständigt sich auf den Zentrumspolitiker Wilhelm Marx. Die KPD hält an der Kandidatur ihres Parteivorsitzenden Ernst Thälmann fest. Sieger wird schließlich Hindenburg, der am 25. Mai das Amt antritt.

1930, 29. März: Der Zentrumspolitiker Heinrich Brüning wird vom Reichspräsidenten Paul von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Bereits drei Tage später konstituiert sich die Regierung aus Zentrum, BVP, DDP, DVP, Wirtschaftspartei und zwei ehemaligen Mitgliedern der extrem rechten DNVP vor. Brüning nimmt Kurs auf ein Präsidialregime, das mit Hilfe von Notverordnungen die mit der Novemberrevolution erkämpften sozialen und politischen Rechte abbaut.

1945, 26. März: Iwojima wird von der U. S. Army eingenommen. Seit dem 19. Februar kämpfen die US-Amerikaner zu Luft und zu Wasser gegen japanische Einheiten auf der 1.000 Kilometer südlich von Tokio gelegenen pazifischen Vulkaninsel. Die »Schlacht von Iwojima« zählt zu den blutigsten des Pazifikkrieges. Das Eiland ist von strategischer Bedeutung: US-Bomber können nun auf einer der drei Startbahnen zwischenlanden. Bisher hatte die japanische Luftstreitmacht von hier aus ihre Angriffe gestartet bzw. das heimatliche Festland rechtzeitig vor Angriffen benachrichtigt.

1980, 24. März: Oscar Romero, Erzbischof von El Salvador und Befreiungstheologe, wird während einer Messe von staatlichen Todesschwadronen ermordet. Damit beginnt ein mehr als zehn Jahre andauernder Bürgerkrieg in dem mittelamerikanischen Land.

1995, 26. März: Unter Beteiligung von 13 der 15 EU-Mitgliedstaaten (außer Großbritannien und Irland) tritt das Schengen-Abkommen (Durchführungsvereinbarung zum Schengen-Vertrag) in Kraft. Damit beginnt die faktische Aufhebung der Grenzkontrollen zwischen den beteiligten Staaten. Das Abkommen wurde seitdem zu verschiedensten Anlässen von einzelnen Ländern zeitweise aufgehoben.