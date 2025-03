Bilal Hussein/AP Photo/dpa Annalena »ich komme vom Völkerrecht« Baerbock

Die deutsche Außenministerin ist großzügig. Das erklärt ihre Popularität. Anfang März schrieb sie zum Beispiel, sie werde auf eine Führungsrolle in ihrer Partei verzichten. Was besagt: Mit deren Ergebnis bei der Bundestagswahl hat sie zwar nichts zu tun, zieht sich aber unbeleidigt etwas zurück. »Nach Jahren auf Highspeed« wolle sie paar Tage darüber nachdenken, »was dieser Moment für meine Familie und mich bedeutet«.

Seit Dienstag gilt das mit der führenden Rolle nicht mehr ganz. Die Bundesregierung bestätigte, dass Baerbock als deutsche Kandidatin für den Vorsitz der UN-Generalversammlung in der Sitzungsperiode 2025/26 benannt werden soll. Der Posten wurde schon vor längerer Zeit ausgekungelt, und Berlin hatte im Herbst 2024 die Diplomatin Helga Schmid benannt. Baerbock muss wegen ihrer Verdienste aber unbedingt nach New York. Sie hat zwar nicht Russland, aber immerhin die Bundesrepublik fast ruiniert. Die konnte nur durch die Zustimmung von Baerbocks Partei zu Kriegskrediten in Billionenhöhe gerettet werden – da ist die Änderungskündigung für Schmid ein Kollateralschaden. Als Baerbock vom »Highspeed« schrieb, soll sie, so Bild.de am Mittwoch, direkt nach der Wahlklatsche für Bündnis 90/Die Grünen wegen des UN-Jobs auf Friedrich Merz »zugegangen« sein und wurde Teil von dessen »nationaler Kraftanstrengung«.

Angesichts ihrer Verdienste ist es unverschämt, wenn der bereits abgehalfterte Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, von »Unverschämtheit« und »Auslaufmodell« raunzt. Und rufschädigend ist, wenn Springer-Reporter Paul Ronzheimer sie warnt, sie ruiniere ihren Ruf. Der ist im Gegensatz zu dem ihrer Partei highspeedmäßig. Deswegen hat sie die nationale Mission in New York: Die Vereinten Nationen noch mehr ruinieren, als ihr das als Außenministerin gelang.