Ein Feiertag weniger: IW sieht Milliardengewinn

Köln. Soll zur Finanzierung der geplanten Milliardenschulden in Deutschland ein Feiertag gestrichen werden? Die Diskussion darum wird seit Tagen am Köcheln gehalten. Nun hat das kapitalnahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln die gewünschten Zahlen geliefert. Ein zusätzlicher Arbeitstag könnte demnach bis zu 8,6 Milliarden Euro mehr Wirtschaftswachstum bringen. Allerdings wäre der Effekt nicht in allen Branchen gleich groß: In der Bauwirtschaft etwa macht es einen großen Unterschied, ob ein Feiertag im Sommer oder im Winter liegt, denn bei Eis und Schnee stehen Kräne ohnehin still, fand IW-Forscher Christoph Schröder heraus. (dpa/jW)