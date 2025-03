Mannheim: Politischer Hintergrund im Fokus

Stuttgart. Im Zusammenhang mit der Todesfahrt von Mannheim stehen bei den Ermittlungen Kontakte des Täters ins rechte Milieu im Fokus, sagte Innenminister Thomas Strobl im Innenausschuss des baden-württembergischen Landtags. Man habe festgestellt, dass der Täter an Versammlungen von »Reichsbürgern« teilgenommen habe, so der Präsident des Landeskriminalamts, Andreas Stenger. Ein 40jähriger Deutscher war am Rosenmontag mit seinem Auto durch die Mannheimer Fußgängerzone gerast. Zwei Menschen waren ums Leben gekommen. (dpa/jW)