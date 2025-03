Keine Rückkehr zu russischem Gas

Berlin. Die Bundesregierung sieht in der EU keine Bewegung zur erneuten Nutzung russischen Gases. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werde bald ihren Plan für ein »Phasing-out«, den Ausstieg aus dem Bezug russischer fossiler Energien, vorlegen, sagte ein deutscher Regierungsvertreter am Mittwoch in Berlin. Es gebe keinen Anlass für eine Debatte über den erneuten Bezug von russischem Gas. Zuletzt hatte es vereinzelt Stimmen aus der Wirtschaft gegeben, dass man bald wieder russisches Gas beziehen könnte. Zudem war über eine amerikanisch-russische Zusammenarbeit zur Nutzung der nie an den Start gegangenen Ostseepipeline Nord Stream II spekuliert worden. (Reuters/jW)