Thyssenkrupp stellt neues Stahlwerk in Frage

Düsseldorf. Thyssenkrupp-Chef Miguel López hat die bisherigen Pläne für den milliardenschweren Bau eines klimaschonenden Stahlwerks in Frage gestellt. »Unter den gegebenen Rahmenbedingungen ist nicht sichergestellt, dass wir die Anlage in absehbarer Zeit wirtschaftlich betreiben können«, erklärte der Manager am Mittwoch in einer Stellungnahme anlässlich eines Besuchs des Wirtschaftsausschusses im NRW-Landtag. Wenn sich daran nichts ändere, stehe am Ende in Duisburg vielleicht eine der modernsten Anlagen der Welt zur Stahlerzeugung – ohne ausreichende Versorgung mit dem gewünschten grünen Wasserstoff. (Reuters/jW)