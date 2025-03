Nachschlag: NATO-Angriffskrieg

GOT/REUTERS Der damalige chinesische Außenminster Tang Jiaxuan besucht im Dezember 2000 die Ruine der 1999 zerstörten Botschaft in Belgrad

Am 24. März 1999 beginnt mit der Bombardierung Jugoslawiens durch NATO-Truppen nicht nur ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, sondern auch der erste für die BRD. »Tornados« der Bundeswehr fliegen von Beginn an Luftangriffe, aber laut SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder handelt es sich nicht um einen Krieg (sondern eine »Spezialoperat…«, äh, »humanitäre Intervention«). Elf Wochen und einen Tag dauert das Bombardement, das auch Betrieben, Schulen, Krankenhäusern, Wasserwerken, der chinesischen Botschaft in Belgrad und am 30. Mai, einem Sonntag, mittags der Kleinstadt Varvarin gilt. Die Brücke des Ortes wird getroffen und mit einem zweiten Angriff, während sich noch Helfer um die Opfer kümmern, komplett zerstört. Zehn Menschen sterben, 30 werden teils schwer verletzt. Das 2012 erschienene Hörspiel von Thomas Fritz (seit Ende Februar in der ARD-Audiothek) greift dieses Thema auf: Mehr als zehn Jahre nach dem Krieg wird ein ehemaliger »Tornado«-Pilot entführt. (af)