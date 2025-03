Nachschlag: Stempel drauf

imago/United Archives International Von der Fiktion zu den Fakten: George Kennan warnte am Ende seines Lebens, dass die NATO-Osterweiterung »die Atmosphäre des Kalten Krieges in den Ost-West-Beziehungen wiederherstellen« werde

Das Deutschlandfunk-»Kalenderblatt« erinnert an den 2005 verstorbenen US-Diplomaten George Kennan. Und trägt extradick auf: Der habe »einer gesamten Epoche seinen Stempel« aufgedrückt. Richtig ist, dass Kennan, in den kritischen Jahren 1947 bis 1949 Planungschef im Außenministerium, eine gewichtige Rolle dabei spielte, die Außenpolitik der USA nach den Jahren der Antihitlerkoalition auf einen Kurs der Konfrontation mit der UdSSR auszurichten. Der Kern seiner Analyse – die Unwilligkeit und sogar Unfähigkeit der Sowjetunion, mit dem kapitalistischen Westen zu koexistieren –, ausgeführt etwa im »langen Telegramm« von 1946, war reine Fiktion und Projektion. Das kann man heute wissen, und doch wird im »Kalenderblatt« fabuliert: »feindseliges außenpolitisches Handeln der Sowjetunion«, »Ausbreitung des Kommunismus«, »Expansionslust des sowjetischen Diktators«. So schwingt man den »Stempel«: Kennan formulierte, was 1946 ff. alle hören wollten und was noch 2025 Musik in den Ohren von DLF-Redakteuren ist. (np)