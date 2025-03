Ausdruck

Schwerpunkt der neuen Ausgabe des Magazins der Tübinger Informationsstelle Militarisierung ist die »Zeitenwende« im Bildungsbereich. Die Militarisierung der Bildung beschäftigt Reza Schwarz. Henri Seiler befasst sich mit Strategien der Rekrutenwerbung an Schulen. Jacqueline Andres nimmt die Ausweitung der Aktivitäten der Bundeswehr auf Portalen wie Tik Tok in den Blick. Mark Ellmann erläutert die Auswirkungen des bayerischen Bundeswehr-Gesetzes. Sophie Voigtmann und Matthias Rude schreiben über die ideologische Aufrüstung an der Universität Tübingen. Außerdem: Christoph Marischka über die »Kampfdrohne als Peripheriegerät des Internets«, Jürgen Wagner über Rezepte für ein verschärftes Wettrüsten aus der »Giftküche« der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Bernhard Klaus erläutert, warum »Europa« bei den laufenden Ukraine-Verhandlungen »am Katzentisch« sitzt. (jW)

Ausdruck. Magazin der Informationsstelle Militarisierung, Nr. 120, Dezember 2024, 71 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Informationsstelle Militarisierung e. V., Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen oder PDF-Download über imi-online.de

Graswurzelrevolution

In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Graswurzelrevolution schreibt Andreas Kemper über »neoaristokratischen Antifeminismus«: Rund 100 Adelige dominieren laut seinen Beobachtungen im deutschsprachigen Raum den »familienbezogenen Antifeminismus«. Gisela Notz erinnert in der Serie über bekannte und unbekannte Anarchistinnen an Milly Witkop-Rocker. Axel Mayer schreibt über die Besetzung des AKW-Bauplatzes in Wyhl 1975. (jW)

Graswurzelrevolution, Jg. 53/Nr. 497, 24 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Verlag ­Graswurzelrevolution, Abo und Vertrieb, Vaubanal­lee 2, 79100 Freiburg, E-Mail:­ abo@graswurzel.net

SoZ

In der Märzausgabe der SoZ fragt Werner Rügemer nach dem Programm des »Blackrock-Kanzlers« Friedrich Merz. Hermann Dierkes schreibt über den Beschluss der schwedischen Hafenarbeitergewerkschaft, Waffen- und Munitionslieferungen nach und aus Israel zu boykottieren. Alex de Jong schreibt über den Aufstieg der Partei von Geert Wilders in den Niederlanden. (jW)

SoZ – Sozialistische ­Zeitung, Jg. 40, Nr. 3, 24 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Verein für solidarische Perspektiven e. V., ­Regentenstr. 57–59, 51063 Köln, E-Mail: ­redaktion@soz-verlag.de