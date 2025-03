»Heraus zum Tag der politischen Gefangenen!« Kundgebung. Das Datum erinnert an den Tag der Ausrufung der Pariser Kommune 1871, als die Arbeiterinnen und Arbeiter der französischen Hauptstadt die politische Macht in ihre Hände nahmen. Dienstag, 18.3., 16 Uhr. Ort: Platz der Alten Synagoge, Freiburg im Breisgau. Veranstalter: Föderation der klassenkämpferischen Organisationen

»Tag der politischen Gefangenen«. Wir schreiben Briefe, es wird ein Vortrag gehalten und über die aktuellen Entwicklungen im »Budapest-Komplex« informiert. Dienstag, 18.3., 17 Uhr. Ort: Meuterei, Zollschuppenstr. 1, Leipzig. Veranstalter: Rote Hilfe Leipzig

»Broken Cameras«. Ein ehemals oscarnominierter Film über die besetzte Westbank (Westjordanland). Emad beginnt 2005, mit seiner Kamera die Kämpfe gegen die israelische Besetzung in seiner Heimat zu dokumentieren. In den folgenden fünf Jahren werden er, seine Freunde und seine Brüder verhaftet, angeschossen oder getötet. Die Kameras werden zerstört. Dienstag, 18.3., 20 Uhr. Ort und Veranstalter: Kino Durchsfenster, Kreutzigerstr. 18, Berlin

»Blicke in die Hölle«. Film und Gespräch mit Regisseur Christoph Boekel. Wer den Frieden erwirken will, muss die geistigen und materiellen Ketten zerschlagen, die der Krieg schmiedet, und das Denken in den Kategorien von Abschreckung, Machtpolitik, Verteidigungs- und Kriegstauglichkeit durchbrechen. Mittwoch, 19.3., 19.30 Uhr. Ort: Hörsaal D im Philosophenturm, Von-Melle-Park 6, Hamburg. Veranstalter: Kino gegen Austerität