Nachschlag: History Man

Courtesy Of Warner Bros. Picture/Warner Bros. Pictures/dpa Die Hüter des Grals auf ihren Vehikeln

Die Sage, wie Furiosa wurde, was sie ist. Wie sie Heimat, Haupthaar und ihren Unterarm verlor. Eine Geschichte der Deprivation. An ihrem Beginn steht die Entführung aus dem Paradies, in dem die kindliche Furiosa eine Frucht vom Baum des Lebens in der Hand hält– eine Anspielung sowohl auf die Fruchtbarkeitsmythologie in »Fury Road« als auch auf die elementare Aufgabe der Heldin, das wüste Land wieder fruchtbar zu machen wie in der Gralslegende (Vegetationskult einer Welt, in der die Motoren der Gral sind). Mit dem Paradies verliert Furiosa die Mutter, die vor ihren Augen zu Tode gefoltert wird. Eine Erfahrung, die sie mit einer Art Schweigegelübde beantwortet. Sie verliert die Sprache. Ihre Entführer sind hingegen mit barocker Eloquenz gesegnet und beschäftigen wie zum Hohn eine Personifikation des Gesülzes, einen History Man, der auflabert, sobald profunde Information gefragt ist: »Sag mal, History Man, was war das noch mal, eine ›Feldpost‹?« Der History Man weiß selbstredend Antwort … (aha)